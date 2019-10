Agony-Studio zeigt 13 eklige Minuten aus Succubus

Das Horrorspiel Agony hätte vieles sein können, Madmind hat jedoch nur einen schlechten Gewaltporno mit mieser Struktur und furchtbarem Gameplay erstellt, der uns in die Rolle eines unfreiwilligen Bewohners der Hölle versetzt. Viele Leute versuchen das Spiel seitdem zu vergessen, während der Entwickler weiterhin an immer perverseren Verbildlichungen von Gewaltfantasien und neuen, gleichen Titeln arbeitet. Einer davon ist Succubus, ein Spin-Off, das der Prämisse ihres Erstlingswerks folgt. Das Game soll sich aktiver mit einem Kampfsystem auseinanderzusetzen, doch ob da etwas wird, ist weiterhin ungewiss. Der Entwickler hat 13 Minuten an Gameplay veröffentlicht, die müsst ihr euch aber nicht ansehen.

Content-Warnung - NSFL-Material: