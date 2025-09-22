AGON by AOC stellt neuen 500 Hz Gaming Monitor vor

HQ

In der Welt der High-End-Gaming-Monitore ist es schwierig, dies noch zu tun, obwohl die kompetitive E-Sport-Szene die Unternehmen immer mehr dazu bringt, sich an engere Reaktionszeiten und Taktraten anzupassen. Es ist schwer, sich weiterzuentwickeln, wie ich schon sagte, aber AOC hat jetzt sein neuestes Angebot vorgestellt, das AGON Pro AG276QKD2, das angeblich noch einen Schritt weiter gegangen ist.

Es handelt sich um einen Monitor, der für den Wettbewerb entwickelt wurde und beim Spielen eine Bildwiederholfrequenz von 500 Hz erreicht, mit Reaktionszeiten von 0,03 ms, plus QHD-Auflösung (2560 x 1440) auf einem QD-OLED-Panel der 3. Generation .

Das AG276QKDD2 unterstützt eine Farbtiefe von 10 Bit, zeigt 1,07 Billionen Farben an, mit einer außergewöhnlichen Abdeckung von 99,1 % DCI-P3, 98,0 % Adobe RGB und einem sRGB-Farbraum von 147,6 %, was es ideal für Designarbeiten und die Erstellung von Inhalten sowie für kompetitive Spiele macht. Es verfügt über eine DisplayHDR True Black 500 -Zertifizierung und Konnektivität über einen DisplayPort 2.1-Anschluss sowie zwei HDMI 2.1-Anschlüsse und einen USB 3.2 Gen 1-Hub. Darüber hinaus verfügt es über eine eigene Konsolenunterstützung, die QHD-Auflösung mit PS5 und Xbox Series bei 120 Hz bietet.

Der AGON Pro AG276QKD2 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 799 Euro erhältlich.

Sind Sie an einem Upgrade Ihres Setups interessiert?