HQ

Ágnes Keleti, die älteste lebende Olympiasiegerin, starb gestern, am 2. Januar, im Alter von 103 Jahren, nur eine Woche vor ihrem 104. Geburtstag. Die ungarische Turnerin gewann 1952 in Helsinki eine Goldmedaille und 1956 in Melbourne vier Goldmedaillen im Bodenturnen und am Stufenbarren. Außerdem gewann sie bei der Weltmeisterschaft in Rom 1954 die Goldmedaille am Stufenbarren.

1940 gewann Keleti ihre erste ungarische Meisterschaft. 1941 wurde sie jedoch ausgewiesen, weil sie Jüdin war, und musste ihre Identität ändern, um den Krieg zu überleben, indem sie als Dienstmädchen in einem kleinen Dorf arbeitete und vorgab, Christin zu sein. Auch ihre Mutter und ihre Schwester tauchten unter, aber sein Vater und andere Verwandte wurden in Auschwitz ermordet.

Nach dem Krieg setzte sie ihre Karriere fort und wurde mit zehn olympischen Medaillen zu einer der erfolgreichsten ungarischen Sportlerinnen aller Zeiten. Als die Sowjetunion während der Olympischen Spiele 1956 in Melbourne in Ungarn einmarschierte, beschlossen sie und andere ungarische Sportler, in Australien zu bleiben und politisches Asyl zu beantragen. Später zog sie nach Israel, wo er einen Sportlehrer heiratete und zwei Söhne bekam.

Keleti starb, nachdem er mit einer Lungenentzündung in Budapest ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Als Lydia Wideman 2019 starb, war sie die älteste lebende Olympiasiegerin. Im Jahr 2023 genoss sie immer noch ein aktives Leben, trieb Sport, aß viel Obst und Schokolade und schaute sich Gymnastik im Fernsehen an, wie EFE berichtete.