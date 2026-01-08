Agibot X2 kann lernen, tanzen und mit dir interagieren

HQ

Obwohl sie ein paar Mal blinkte, hat sich die Roboterindustrie von klobigen und kabelgebundenen Arbeiterdrohnen zu vollautomatischen Helfern sowohl für Haushalte als auch für den professionellen Gebrauch entwickelt.

Agibot präsentierte auf der CES 2026 sein nächstes High-End-Produkt, den Agibot X2. Er ist für die meisten Aufgaben gedacht, sei es persönliche Unterstützung, industrielle Arbeit oder Unterhaltung, und obwohl es beeindruckend ist, einen neuen Tanz basierend auf einem TikTok-Video zu lernen, bleibt der Roboter sehr deutlich ein Roboter mit humanoiden Merkmalen, der trotz seiner Fähigkeit, unsere Körpersprache nachzuahmen, einen gesunden Abstand zum Nutzer schafft.

Mit LiDAR- und RGB-D-Kameras kann sich der Roboter ohne Eingreifen des Nutzers zurechtfinden, während seine Interaktionen mit den Surrounds über eine OmniPicker-Klaue oder den OmniHand erfolgen, der im Gegensatz zu vielen Konkurrenten tatsächlich fünf Finger pro Hand hat.

Obwohl diese Roboter aufgrund des Preises und einer Akkulaufzeit von etwa zwei Stunden moderne Haushalte nicht revolutionieren werden, sind sie ein Schritt auf dem Weg und könnten großartige Ergänzungen für Lagerhäuser, Museen, Pflegeheime und sogar Krankenhäuser sein, während der schwere industrielle Einsatz bei dieser Generation nicht der Fall ist, da sie nur bis zu 3 kg fassen können.

Die Preise sind unbekannt, aber der günstigere Agibot A1 kostet 27.000 Dollar.

