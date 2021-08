"Aggressive Monetarisierung" vertreibt Spieler von World of Warships

HQ

Das russische Entwicklerstudio Wargaming.net wurde in der Vergangenheit mehrmals von seinen Fans dafür gerügt, dass nach und nach immer mehr "Pay-to-Win"-Szenarien in das ansonsten beliebte World of Tanks eingeführt wurden. Jetzt scheint es, dass die Monetarisierung eines weiteren Spiels des Studios unter Beschuss geraten ist - World of Warships. Wie PC Gamer schreibt, habe sich die Beziehung zwischen Wargaming und einem bestimmten Teil der Community in den letzten Monaten deutlich verschlechtert, da sich die Entwickler mittlerweile viel stärker auf Lootboxen und das Versperren von Inhalten hinter Bezahlschranken konzentrieren.

World of Warships legte seinen Fokus schon immer auf Premium-Inhalte, doch nun ist die Situation noch stärker in Schieflage geraten. Grund dafür ist die Wiedereinführung des Schiffes "USS Missouri", das bereits im Jahr 2016 an die Spieler verteilt wurde. Damals konnten die Spieler das Vehikel noch auf normalem Wege freischalten, doch jetzt erhaltet ihr das Item nur noch via Lootbox. Das führte dazu, dass sich einige der aktivsten Spieler aus Protest von World of Warshis abwandten.

Eine besonders auffällige Figur ist der Nutzer "LittleWhiteMouse", der neue Schiffe für andere Spieler bewertet und beschreibt. Er schilderte im Forum des Spiels, dass sich Wargaming-Mitarbeiter ihm gegenüber unanständig verhalten haben sollen, indem sie ihm öffentlich diffamierten und sich systematisch weigerten, in Diskussionen auf seine Argumente und Beweise einzugehen. Mit ihm zusammen haben 23 weitere, profilierte Mitglieder der Community World of Warships den Rücken gekehrt. Als Grund dafür nennen sie "die zunehmend aggressive Monetarisierung und Implementierung von Glücksspielmechanismen in einem Spiel, das an Kinder vermarktet wird."

Wargaming hat darauf Folgendes geantwortet: "Es tut uns sehr leid, dass LittleWhiteMouse und andere CCs nicht mehr Teil unseres Community-Contributors-Programms sind. Wir möchten, dass sie wissen, dass sie vermisst werden. Wir respektieren ihre Entscheidung und möchten ihnen für ihre Beiträge, ihr Engagement, ihren Einsatz, ihre Leidenschaft [...] und dafür danken, das Programm über mehrere Jahre hinweg [unterstützt zu haben]. Wir wünschen allen viel Glück und hoffen, dass sie trotzdem weiterhin mit uns in Kontakt bleiben. Wir sind immer für euch da."