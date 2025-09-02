Agents of S.H.I.E.L.D.-Star denkt, dass sie in Secret Invasion hätte dabei sein sollen

Chloe Bennet, ehemaliger Star der Marvel-Serie Agents of S.H.I.E.L.D., ist der Meinung, dass sie auch Teil einer anderen Marvel-Serie hätte sein sollen. Insbesondere glaubt sie, dass es ein bisschen besser gewesen wäre, wenn sie in der Secret Invasion-Adaption auf Disney+ mitgespielt hätte.

Auf der Dragon Con sprach Bennet über ihre Zeit im Marvel-Universum und wie gerne sie dorthin zurückgekehrt wäre. In einem Clip, der von Culture Crave gepostet wurde, sprach sie ausdrücklich an, dass sie nicht in Secret Invasion mitgespielt wurde, als eine verpasste Chance von Marvel.

"Agents of SHIELD" gilt nicht als Kanon... [aber] Ich stimme zu, dass ich in 'Secret Invasion' hätte mitspielen sollen... Es wäre wahrscheinlich besser gewesen", sagte sie.

Bennet spielte Daisy Johnson in Agents of S.H.I.E.L.D., dem echten Namen des Superhelden Quake, der erstmals in Secret War #2 auftauchte. Ihre Kräfte waren anfangs in der Serie versteckt, aber im Laufe der Zeit wurden sie enthüllt. Es wäre interessant gewesen, eine Agents of S.H.I.E.L.D. Anspielung in Secret Invasion zu sehen, aber wie Bennet sagt, ist die Serie nicht kanonisch, obwohl sie seit sieben Staffeln läuft. Wir müssen abwarten, ob das MCU beschließt, einen seiner Darsteller für zukünftige Crossover zurückzubringen, aber da wir die alten X-Men in Doomsday sehen, haben wir das Gefühl, dass wir niemals nie sagen sollten.