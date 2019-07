Agent Zane erhält eigenen Charakter-Trailer für Borderlands 3

Seitdem Borderlands 3 veröffentlicht wurde, ist Gearbox fleißig dabei neue Inhalte zu präsentieren, inklusive der Welt von Promethea. Nun kriegen wir neue Details zum Charakter Zane, der sogar seinen eigenen kleinen Trailer erhalten hat.

Beschrieben wird er als ''halb-pensionierter, kommerzieller Hitman mit jahrzehntelanger Spionage-Erfahrung und vielen Gadgets im Ärmel''. Mehr Details über ihn erhalten wir hier, auf Zane's offiziellen Charakterprofil.

''"Nutze Zanes einzigartige Fähigkeit, zwei Action-Skills gleichzeitig auszurüsten, um die Gegner besser dezimieren zu können'', erklärt Game Designer Grant Kao. ''Mit dem passiven Baum Doppelagent erlangen Zane-Spieler immense Boni wie erhöhten Schusswaffen-Schaden von Synchronität, wenn beide Action-Skills aktiv sind. Und keine Bange, nur weil du nicht manuell Granaten werfen kannst, heißt das nicht, dass du keine Granaten einsetzen kannst! Schnapp dir Fraktalgranaten oder Klebeband-Mod, dann übersäen deine Action-Skills und deine Schüsse die Gegend mit Explosionen!"

Der Doppelagent Baum spezialisiert sich vor allem darauf den Digiklon auszubauen, den ihr ebenfalls im Trailer sehen könnt. Zusätzlich gibt es Boni wenn Zane zwei Action-Skills gleichzeitig aktiviert hat. Ein Beispiel für die Fähigkeiten sind ''Atempause'', bei dem Zane sofort sein Schild wieder aufladen kann wenn er mit seinem Digiklon die Position tauscht sowie ''Doppellauf'', eine Fähigkeit bei dem der Schaden pro Sekunde erhöht wird indem der Digiklon eine Kopie von Zane's aktueller Waffe erhält.

Als zweites wäre da der Auftragskiller Skill-Baum, der Boni für das Töten von Gegnern verspricht. Auch die Kills von Zane's SNTNL Drone werden dazugezählt. Effekte wie eine schnellere Feuerrate oder die Chance ein extra Projektil zu schießen werden jedes Mal aktiviert, wenn ein neuer Gegner getötet wird. Es gibt jedoch auch andere Fähigkeiten wie ''Rettung'', bei dem der Spieler für den Schaden etwas Lebensraub erhält nachdem dieser einen Gegner getötet hat. ''Der Tod lauert überall'' hingegen verbessert die Effektivität und Dauer der Kill-Skills.

Als letztes wäre da noch der Undercover Skill-Baum. Der Action-Skill Barriere sorgt dafür dass gegnerisches Feuer blockiert wird und verspricht extra Schaden wenn Mitspieler durch die Barriere schießen. Die Effektivität kann zusätzlich ausgebaut werden, indem die Schildkapazität und die Ladegeschwindigkeit verbessert wird. Skills wie ''Souverän und sachkundig'' erhöhen Zane's Schusswaffen-Schaden und Zielgenauigkeit, während ''Chillen und cool bleiben'' Zane für den Einsatz von Kryo-Waffen belohnt indem Schilde, Gesundheit und Action-Skills sich regenerieren.

Zane hat auf jeden Fall so einiges auf Lager und schließt sich Amara aus der Sirenen-Klasse, FL4K aus der Bestienmeister-Klasse und Moze aus der Schützin-Klasse an. Wir hatten bereits auf der diesjährigen E3 die Gelegenheit Moze anzuspielen. Falls ihr sehen möchtet was für ein Gemetzel sie anrichten kann, dann schaut euch am besten das Gameplay unten an.

Werdet ihr euch für Zane oder einen der anderen Charaktere entscheiden?