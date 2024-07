Agent Smith sieht im neuen MultiVersus -Trailer unaufhaltsam aus

HQ

Wir wussten schon vor einiger Zeit, dass Agent Smith zu MultiVersus kommen würde, aber jetzt haben wir einen ersten richtigen Blick darauf, wie er spielen wird. In einem neuen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt, zeigt der Matrix-Bösewicht seine tödlichen Fähigkeiten gegen andere Mitglieder der vollgepackten Liste von MultiVersus.

Agent Smith ist ein Bruiser, was bedeutet, dass er nicht nur viel Schaden austeilen kann, sondern ihn auch einstecken kann. Er hat einige mächtige Kombos mit seiner Waffe, Kopien von sich selbst und seinen gebildeten Händen und Füßen.

Agent Smith wird später in diesem Monat, am 23. Juli, offiziell als freischaltbarer und käuflicher Charakter in die Liste des Spiels aufgenommen.