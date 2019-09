Agent 47 zieht in Hitman 2 auf die Malediven

Bereits im April deutete IO Interactive weitreichende Pläne für Hitman 2 an, seit kurzem steht dem dänischen Attentäter deshalb ein wahres Reiseparadies zur Verfügung....

Hitman 2: Nächster Scharfschützenauftrag führt Agent 47 nach Sibirien

am 4. Juli 2019 um 16:42 NEWS. Von Stefan Briesenick

Außerdem haben wir eine Livestream-Aufzeichnung unserer Zeit in New York am Start.