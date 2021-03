Agent 47 tanzt Ostern durch Berliner Nachtclub

You're watching Werben

Noch bis zum 12. April werden Spieler von Hitman 3 in der Lage sein, Agent 47 in einer zeitlich begrenzten Eskalationsmission herauszufordern. Der neue Auftrag führt uns zurück nach Berlin, wo sich die Menschen anlässlich der Osterfeiertage vor und in einem beliebten Nachtclub versammeln, um völlig benommen abzutanzen. Die Organisatoren bei IO Interactive haben alles festlich hergerichtet, was unseren Assassinen vor veränderte Bedingungen stellen wird. In diesem Auftrag erwarten euch wechselnde Ziele und verschiedene Stolpersteine, doch wenn ihr an der Eierjagd teilnehmt, schaltet ihr einen neuen Anzug frei.

Quelle: IOI