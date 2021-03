Agent 47 soll in Hitman-TV-Serie volle Haare haben

You're watching Werben

IO Interactives Hitman-Marke wird ebenfalls verfilmt und der Autor der kommenden TV-Serie hat Collider gegenüber einige äußerst nebensächliche Informationen preisgegeben. Derek Kolstad, bekannt als einer der Schöpfer von John Wick, erwähnte im Gespräch, dass Agent 47 in den ersten beiden Folgen seiner Produktion volle Harre haben werde.

"Ich habe Episode 1 und 2 abgetippt und was großartig war, ist, dass [mir erlaubt wurde] einen solchen Charakter in unsere postmodernen Welt einzuführen. Ich tat es sehr ähnlich wie in Die drei Tage des Condor [...]: Ihr werdet einem Typen vorgestellt, der der Killer ist, den wir aus den Spielen kennen, aber er hat einen Kopf voller Haare und ist unabhängig", sagte Kolstad.

Genauere Informationen über die Frisur von Agent 47 kennen wir nicht, allerdings vermuten wir, dass er brünett oder blond sein dürfte. Kolstad erwähnte bereits, dass seine Vorstellung des tödlichen Assassinen auf den "frühen Achtzigern, späten Siebzigerjahren" basiere. Welche Frisur würdet ihr dem Glatzkopf am liebsten verpassen?