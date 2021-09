Agent 47 ist grün vor Neid: Season of Envy ab sofort in Hitman 3 verfügbar

HQ

IO Interactive hat diese Woche ein neues DLC für den Stealth-Titel Hitman 3 bereitgestellt, um die Spieler zu beschäftigen. Season of Envy kostet 5 Euro und es markiert den sechsten Akt der Seven-Deadly-Sins-Erweiterung (Kostenpunkt: 30 Euro). Die Spieler können, sobald sie das aktuelle DLC gekauft haben, den "Odium"-Anzug, das Scharfschützengewehr "Jaeger 7 Green Eye" und die Nahkampfwaffe "Cat's Claw" im Spiel verwenden. In einer neuen Mission in Mendoza dürft ihr diese neuen Gegenstände nutzen, um zu beweisen, dass ihr der beste Attentäter auf dem Land seid. In der Region soll ein weiterer Attentäter herumlungern, der euch nach dem Leben trachtet. Bis zum 25. Oktober gelangen weitere Aufgaben, Ziele, Waffen und Anzüge in das Spiel.