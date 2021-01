Agent 47 gibt sich nah und persönlich im Virtual-Reality-Modus von Hitman 3

You're watching Werben

In weniger als zwei Wochen erscheint Hitman 3 und deshalb hat IO Interactive nun damit begonnen, die Vermarktung ihres nächsten Projekts zu intensivieren. Diese Woche stand die VR-Erfahrung im Fokus des dänischen Entwicklers, denn in einem neuen Gameplay-Trailer wurde nun endlich ausführlicher über den Perspektivwechsel gesprochen, der mittels Playstation-VR-Headset auf den Playstation-Konsolen ermöglicht wird. Im frischen Material sehen wir, wie man Feinde aus der Deckung heraus erschießt, dass die Gegner-KI immer noch verlässlich auf sämtliche Ablenkungen reagiert und auch die brutale Ader des Auftragsmörders kommt zum Vorschein. In Hitman 3 werdet ihr auf diese Weise auch die beiden Vorgängerspiele spielen können, sofern ihr die nötigen Lizenzen besitzt.