Agent 47 erscheint auch für Nintendo Switch 2

HQ

Eine der kultigsten Franchises wird ab dem Tag ihrer Veröffentlichung am 5. Juni dieses Jahres auf Nintendo Switch 2 erscheinen. Agent 47 erscheint unter dem Titel Hitman World of Assassination, mit einer Sonderedition namens Signature Edition, die 59,99 Euro kostet.

Die Signature Edition von World of Assassination enthält alle Missionen des Originalspiels, einschließlich der Modi "Verträge" und "Freier Agent", sowie begrenzte Inhalte für die Jagd auf Popkultur-Charaktere. Außerdem fügt es über 100 Stunden an zusätzlichen Inhalten hinzu, dank der Aufnahme des Hitman 2 Expansion Pack und des Hitman 3 Deluxe Packs zusammen mit dem Seven Deadly Sins Pack, um dem Basiserlebnis mehr Inhalte hinzuzufügen.

Digitale Vorbestellungen des Titels beinhalten die Signature Edition mit zwei zusätzlichen Kostümen und Anpassungsgegenständen. Für alle, die die physische Edition vorbestellen, ist das Quacksalber-Bundle mit einem grünen Anzug und einer Quietscheente enthalten.

Hitman World of Assassination war zuvor für PlayStation 4 und 5 sowie PS VR2, Xbox Series und One, PC und Nintendo Switch erhältlich, bevor es in wenigen Wochen den Sprung auf Switch 2 schaffte. Mehr darüber können Sie hier lesen.

Wirst du zurückkommen, um deine Attentatsfähigkeiten zu verbessern? Unten könnt ihr euch den Hitman: World of Assassination -Trailer für Switch 2 ansehen.