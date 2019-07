Age of Wonders III, Torchlight und Limbo kostenlos für PC krallen

Man kann über den Epic Games Store sagen, was man will, aber die Auswahl der Spiele, die wir jede Woche kostenlos bekommen, ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Noch bis zum 18. Juli steht der Dungeon-Crawler Torchlight aus dem Jahr 2010 zur Verfügung, im Anschluss daran ist für eine Woche lang der atmosphärische Puzzle-Plattformer Limbo erhältlich. Klar, das sind beides alte Spiele, aber wer sie bislang ausgesetzt hat, sollte trotzdem mal reinschauen.

Wer Steam noch immer nicht den Rücken kehren will (das muss ja auch niemand machen), der darf sich auf der Plattform aktuell Age of Wonders III kostenlos krallen. Das Strategiespiel steht noch bis zum 15. Juli um 19:00 Uhr zum Preis von 0 Euro im Shop zur Verfügung. Paradox Interactive gibt den Titel für lau weg, weil sie auf den bevorstehenden Release von Age of Wonders: Planetfall aufmerksam machen wollen.