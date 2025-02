Age of Mythology: Retold und Age of Empires II: Definitive Edition erscheint für PS5

HQ

In diesem Frühjahr werden sowohl Age of Mythology: Retold als auch Age of Empires II: Definitive Edition ihren Weg auf die PlayStation 5 finden.

Die Nachricht wurde über die Website von Age of Empire bekannt gegeben, die den Weg für die Serie im Jahr 2025 skizziert. Age of Mythology: Retold erscheint am 4. März auf PlayStation, während die Veröffentlichung von Age of Empires II: Definitive Edition 2020 etwas vage ist und nur ein Veröffentlichungsfenster im Frühjahr hat.

Diese beiden kürzlich aktualisierten Strategieklassiker, die erneut auf die PlayStation kommen, zeigen das Engagement von Xbox, auf mehreren Plattformen zu spielen. Ob Sie es lieben oder hassen, es scheint, dass es in absehbarer Zeit nicht langsamer wird.

Ebenfalls auf der Roadmap steht der neue DLC für Age of Mythology: Retold. Die Erweiterung "Die unsterblichen Säulen" erscheint ebenfalls am 4. März, so dass auch wenn du das Spiel nicht auf PlayStation holst, weitere mythologische Abenteuer auf dich warten.