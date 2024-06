Age of Mythology: Retold überarbeitet die von göttlichen Kräften gesteuerte Strategie

HQ

Worlds Edge und Virtuos haben endlich das lang erwartete Age of Mythology: Retold enthüllt, den RTS-Ableger der Age of Empires-Serie, in dem die Götter der verschiedenen Pantheons der klassischen Welt gegeneinander kämpfen, um ihren Einfluss und ihre Dominanz über die Menschheit auszuweiten.

Mit Echtzeitkämpfen voller Krieger, die Städte angreifen, und einer ganzen Reihe von Kreaturen aus jeder Mythologie (wir haben Ägypter, Griechen, Nordmänner gesehen) verspricht dieses Spiel viel für Fans von Echtzeitstrategie.

Und ihr müsst nicht lange warten, denn es erscheint am 4. September für PC, Xbox Series und Game Pass. Bravo.