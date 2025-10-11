Age of Empires V Gerüchten zufolge befindet es sich in einer frühen Entwicklungsphase

Es ist jetzt vier Jahre her, dass die Spieler mit dem vierten Teil der gefeierten Age of Empires-Reihe begnadet wurden – dem ersten neuen Hauptspiel seit über einem Jahrzehnt, wenn wir Remaster und Remakes ausschließen. Und es sieht nicht so aus, als ob Microsoft beabsichtigt, in absehbarer Zeit damit aufzuhören. Neuen Gerüchten zufolge ist das Studio wieder einmal fleißig am Werk. Ein fünftes Spiel soll sich in der frühen Produktion befinden und angeblich die Unreal Engine verwenden – eine Behauptung, die durch eine Handvoll Stellenangebote gestützt wird, die kürzlich von Microsoft veröffentlicht wurden.

Traditionell hat sich Age of Empires immer auf intern entwickelte Engines verlassen, wenn also Unreal wirklich der Weg ist, den sie gewählt haben, markiert dies einen faszinierenden Wandel für das Franchise. Es würde auch ein starkes Ziel sein, ein großes visuelles Upgrade zu liefern – ganz zu schweigen von den zusätzlichen Vorteilen einer einfacheren plattformübergreifenden Entwicklung.

Natürlich besteht immer die Möglichkeit, dass diese Stellenangebote nicht auf einen komplett neuen Titel hinweisen, sondern auf ein Remaster oder Remake eines der älteren Titel. Aber wir drücken die Daumen für eine neue Folge in Form von Age of Empires V.