Age of Empires Mobile wurde offiziell angekündigt

Age of Empires wird 25, und Microsoft hat es nicht verpasst und kündigt Age of Mythology: Retold und Age of Empires 4 und Age of Empires 2: Definitive Edition für Xbox an.

Aber es kündigte auch Age of Empires Mobile mit einem kurzen Teaser-Trailer an, der eine Armee zeigt, die aus einer Festung reitet und anscheinend auf eine Schlacht zusteuert. Zu dieser Zeit wurden keine weiteren Details über das Spiel bekannt gegeben, aber weitere Informationen sollen bald folgen.

Es wurde auch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber laut Microsoft wird es bald sein. Wie bald genau, bleibt abzuwarten und hoffentlich bekommen wir auch bald etwas Gameplay. Vorerst müssen wir uns mit dem Trailer begnügen, den ihr euch unten ansehen könnt.