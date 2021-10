Age of Empires IV und Dragon Ball FighterZ betreten Xbox Game Pass Ende Oktober

HQ

Microsoft hat diese Woche verraten, was die ca. 20 Millionen Xbox-Game-Pass-Nutzer für den Rest des Monats spielen dürfen. Der vielleicht größte Neuzugang ist diesmal das Strategiespiel Age of Empires IV, das am 28. Oktober veröffentlicht und direkt im Abo-Service eingebunden wird. Einige andere Leckereien sind in unseren Augen Dragon Ball FighterZ, sowie das pixelige Echo Generation (ein gruseliges Halloween-Abenteuer):



Dragon Ball FighterZ (Cloud und Konsole) - am 21. Oktober

Echo Generation (Cloud, Konsole und PC) - am 21. Oktober

Everspace 2 (Early Access) (PC) - am 21. Oktober

Age of Empires IV (PC) - am 28. Oktober

Alan Wake's American Nightmare (Konsole and PC) - am 28. Oktober

Backbone (Konsole) - am 28. Oktober

Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Konsole und PC) - am 28. Oktober

Nongünz (Cloud, Konsole und PC) - am 28. Oktober

The Forgotten City (Cloud, Konsole und PC) - am 28. Oktober



Die nachfolgenden Titel verschwinden am 31. November aus dem Angebot. Geht sicher, dass ihr sie vor Halloween spielt, denn anschließend verliert ihr den Zugriff darauf: