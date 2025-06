Age of Empires IV hat sich über vier Millionen Mal verkauft

HQ

Age of Empires III wurde 2005 veröffentlicht, und danach gab es in der Serie nur noch eine Reihe von Spin-offs und Wiederveröffentlichungen. Aber 16 Jahre später, im Jahr 2021, kam endlich Age of Empires IV.

Anscheinend war das etwas, worauf sich die Strategiefans wirklich gefreut hatten, denn in den vier Jahren seit seiner Veröffentlichung wurden satte vier Millionen Exemplare verkauft. Dies geht aus dem LinkedIn-Profil eines Entwicklers hervor, der an der Entwicklung des Spiels beteiligt war.

Das ist äußerst beeindruckend, nicht zuletzt, wenn man bedenkt, dass es in Game Pass enthalten ist, und macht es leicht zu verstehen, warum Microsoft heute so stark in das Franchise investiert, mit Remastern, Remakes und zusätzlichen Inhalten (und einem Teil fünf, nehmen wir an).

Wenn du das Mittelalter in Age of Empires IV selbst erleben möchtest, ist es jetzt für PC, Xbox One und Xbox Series S/X erhältlich. Du kannst unseren Testbericht hier lesen.