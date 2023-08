Age of Empires IV: Anniversary Edition jetzt für Xbox verfügbar

HQ

Geoff Keighleys Opening Night Live auf der Gamescom war nicht so frei von Überraschungen, wie der Moderator behauptete, mit Dingen wie der Ankündigung von Little Nightmares 3. Aber es gab auch neue Versionen von Spielen, die bereits auf dem Markt waren, und jetzt kommt eine ganz besondere für RTS-Fans. Die Rede ist von Age of Empires IV, und die Jubiläumsausgabe ist jetzt auf Xbox-Konsolen und im Game Pass verfügbar.

Mit einem komplett neu gestalteten Gameplay-System, das zum Xbox-Controller passt, bietet diese Edition einen Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler, wobei die 4K-Auflösung dieser Edition genutzt wird.

Du kannst jetzt Age of Empires IV auf deine Xbox herunterladen und historische Kampagnen wie Jeanne d'Arc und Dschingis Khan erleben oder deinen eigenen Kreuzzug mit zwei neuen Zivilisationen, neuen Meisterschaften, Herausforderungen, Verspottungen und Tricks erstellen.