Age of Empires III: Definitive Edition taktiert im Oktober PC-Spieler

Eine der Ankündigungen des heutigen Abends war die große Enthüllung von Age of Empires III: Definitive Edition, die am 15. Oktober in herrlichster 4K-Pracht auf den PC an den Start geht. Microsoft und der Entwickler World's Edge bringen das dritte Spiel der klassischen Ensemble-Reihe zurück auf moderne Computersysteme, nachdem sie die Definitiven Editionen von Age of Empires I und II verwirklicht haben. Genau wie die beiden älteren Geschwister hat Age of Empires III in dieser Form 4K-Grafiken und verbesserte Audioqualität zu bieten. Als kleines Extra gibt es zwei neue Zivilisationen (die Inka und Schweden), sowie zwei neue Spielmodi (Historische Schlachten und "Art of War"-Herausforderungen).

Wer die Serie nicht gut kennt: Das hier sind historische Echtzeitstrategiespiele, in denen wir uns durch die Jahrhunderte bewegen. Der dritte Ableger von Age of Empires ist mit Musketen und modernem Militär am fortschrittlichsten aufgestellt. Schaut euch den neuen Trailer an, der nicht nur die Qualität der visuellen Überarbeitung demonstriert, sondern auch das Erscheinungsdatum des Spiels auf dem PC bestätigt. Ausgeliefert wird am 15. Oktober.