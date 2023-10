Age of Empires II: Definitive Edition erhält neue Erweiterung und kostenloses Update

HQ

Wenn ihr des Städtebaus und der Eroberung in Age of Empires II noch nicht müde geworden seid, werden in der kommenden Woche neue Inhalte verfügbar sein.

Dann wird The Mountain Royals gestartet, was zwei neue Fraktionen bedeutet: Armenien und Georgien, und drei neue Kampagnen. Ein kostenloses Update ist enthalten, das Persien mit neuen Inhalten, neuem Aussehen und neuen Fähigkeiten aktualisiert.

In den Kampagnen wird es um verschiedene wichtige Personen für die neuen Fraktionen gehen. Die erste handelt von Tamar von Georgien, einer Königin, die ihr Volk in einem goldenen Zeitalter anführte. In der zweiten Kampagne geht es um Thoros II. und seinen Versuch, Armenien zu befreien. Die letzte Kampagne dreht sich um den Ismail- und Safawiden-Orden in Persien.

Die Erweiterung erscheint am 31. Oktober und ist für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Spielst du immer noch Age of Empires II?