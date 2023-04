Age of Empires II: Definitive Edition bekommt Besuch von den Römern

HQ

Age of Empires II: Definitive Edition wird dank der bevorstehenden Erweiterung Welcome to Return of Rome in größerem Umfang erweitert. Dies "ermöglicht es Ihnen, Freunde mit den ursprünglichen sechzehn Age of Empires Zivilisationen herauszufordern - plus einer brandneuen exklusiven Zivilisation der Rückkehr Roms, dem Lac Viet".

Es enthält auch drei neue Kampagnen, so dass es so aussieht, als ob alle Hobby-Generäle da draußen viel Spaß haben werden. Return of Rome erscheint am 16. Mai und wir haben unten einen brandneuen Trailer für euch.