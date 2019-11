Age of Empires 4 auf X019 zur Schau gestellt

Age of Empire gibt es als Serie seit 20 Jahren und das war am gestrigen Abend natürlich Thema der X019-Übertragung von Microsoft. Relic Entertainment hat über das vierte Kapitel der Reihe und über die Rückkehr der Strategieserie zu ihren Fans gesprochen, während die ersten Details besprochen wurden. Mongolen und die Engländer wurden als Nationen in Age of Empires IV vorgestellt, das sich mit der Ära des Mittelalters befasst. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es weiterhin nicht, doch das neue Material findet ihr unten:

