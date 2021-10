Age of Darkness: Final Stand beginnt Early-Access-Phase

Anfang des Jahres kündigten Playside Studios ein düsteres Echtzeitstrategiespiel namens Age of Darkness: Final Stand an, in dem die Spieler die Menschheit vor den Horden alptraumhafter Kreaturen schützen muss. Die Early-Access-Version ist ab heute Abend auf dem PC (Steam) zu einem noch unbekannten Preis verfügbar und ihr könnt darin Gebäude bauen, Verteidigungsanlagen errichten und Ressourcen sammeln. Auf diese Weise baut ihr eine Armee auf, die hoffentlich mit den Albträumen fertig wird, die in der nebligen Wildnis auf euch warten.

Age of Darkness: Final Stand wurde mit einer prozedural generierten Karte entworfen, die von einem Kriegsnebel bedeckt wird. Die Spieler müssen ihre Territorien sichern, indem sie die Kraft des Lichts nutzen. Ihr solltet euch nicht zu lange im Nebel aufhalten, da eure Einheiten darin an Kampfkraft einbüßen - die Dunkelheit korrumpiert die Menschen in diesem Spiel.

Darüber hinaus verwendet der Titel eine Technologie namens Swarmtech, die es dem Spiel ermöglicht, angeblich über 70.000 feindliche Einheiten gleichzeitig auf dem Bildschirm darzustellen. Für erfahrene Strategiespieler gibt es fünf Schwierigkeitsstufen, mit denen sie die Herausforderung der Kämpfe und die Anzahl der Feinde erhöhen können.

Da es sich hierbei um einen Early-Access-Titel handelt, verspricht Playside jede Menge geplante Inhalte für Age of Darkness: Final Stand. Der Titel soll regelmäßig aktualisiert werden und dabei möchte das Team auch das Feedback der Community einbeziehen. Konkret werden Einheiten, Gebäude, Mechaniken und sogar Spielmodi erwähnt.

„Age of Darkness: Final Stand läutet Playsides Expansion in die Hardcore-PC-Plattform ein. Als Studio, das zur Entwicklung von AAA-Titeln gegründet wurde, sah unsere Vision immer vor, größere und mehr Hardcore-Titel auf PC und Konsole zu entwickeln", sagt Gerry Sakkas, CEO von Playside Studios. "Age of Darkness: Final Stand ist ein Beweis für den Mut, die Anpassungsfähigkeit und das Talent unserer Künstler, Ingenieure und Spiel-Designer. Wir freuen uns sehr darauf, unsere erste Spielerwelle auf Steam zu treffen und Age of Darkness: Final Stand gemeinsam mit der Community fertigzustellen."

Ihr könnt das Spiel noch heute auf Steam herunterladen und wenn ihr nach einem Teaser sucht, dann schaut euch den nachfolgenden Trailer an: