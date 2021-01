AGDQ21 sammelt 2,25 Millionen Euro für die Prevent Cancer Foundation

You're watching Werben

Vor wenigen Stunden ging das Charity-Event "Awesome Games Done Quick 2021" zu Ende. In den letzten sieben Tagen haben Hunderte Speedrunner aus aller Welt für den guten Zweck über 150 Spiele durchgespielt und währenddessen Spenden gesammelt. Obwohl die Veranstaltung in diesem Jahr ausschließlich online stattfand, scheint der Andrang ziemlich hoch gewesen zu sein. Da die Speedrunner von zu Hause aus mit ihrem eigenen Equipment gestreamt haben, sind tatsächlich sogar einige Weltrekorde gebrochen worden.

In diesem Jahr profitiert die Prevent Cancer Foundation, eine US-Amerikanische Non-Profit-Organisation, die sich der Erforschung, Bekämpfung und Vorsorge von Krebserkrankungen widmet, von der Spendensumme in Höhe von 2,76 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr konnten die Organisatoren insgesamt 3,1 Millionen US-Dollar einnehmen. Von den umgerechnet ca. 2,25 Millionen Euro kommen laut dem Veranstalter übrigens etwa 81.000 Euro aus dem deutschen Raum. Wir liegen somit auf Platz 3 der spendabelsten Unterstützer.

