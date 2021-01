AGDQ 2021 spielt in Windeseile mehr als 150 Spiele durch

You're watching Werben

Heute Nachmittag beginnt die einwöchige Speedrun-Veranstaltung Awesome Games Done Quick 2021, die bis zum 10. Januar Spendengelder für die US-amerikanische Hilfsorganisation "Prevent Cancer Foundation" sammelt. Wie ähnliche Initiativen wird die AGDQ 21 in diesem Jahr ausschließlich online stattfinden und via Livestream auf verschiedenen Kanälen begleitet. Ihr könnt diese Gelegenheit nutzen, um eine ganze Woche lang zu sehen, wie unglaublich schnell herausragende Spieler aus aller Welt einige der besten und merkwürdigsten Spiele aller Zeiten durchspielen.

Neben den üblichen Verdächtigen - Mario, Sonic, Mega Man und Retro-Abenteuern wie Zelda oder Final Fantasy - sind auch in diesem Jahr wieder einige spannende Wettrennen und Koop-Slots angesetzt. Die beiden längsten Veranstaltungen sind Golden Eye und Pokémon Platin mit je über vier Stunden Laufzeit, doch die meisten Slots dauern unter einer Stunde. Den vollständigen Zeitplan mit allen Detail und lokalisierten Termininformationen findet ihr an dieser Stelle, einige noch recht frische Games aus den letzten Jahren haben wir euch bei dieser Gelegenheit aber direkt rausgepickt: