AGDQ 2020: Speedrunner sammeln 2,8 Millionen Euro für Krebsvorsorge und Früherkennung

Heute Morgen ging die Wohltätigkeitsveranstaltung Awesome Games Done Quick 2020 mit einer Spendensumme von über 3,1 Millionen US-Dollar zu Ende. Fast eine Woche lang dauerte das Event, auf dem Hunderte Spieler so schnell wie möglich verschiedene Games abgeschlossen haben. Während die Speedrunner die Tricks und Funktionsweisen verschiedener Glitches erklärten, riefen die Veranstalter zum Spenden auf. Wie im vergangenen Jahr erhält die US-amerikanische Nonprofit-Organisation Prevent Cancer Foundation das gespendete Geld. Die Veranstaltung steht in der Kritik, da die Organisatoren Games Done Quick und Twitch für die Bereitstellung ihrer Plattform ebenfalls finanziell von der Aktion profitieren.

Quelle: GDQ