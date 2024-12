Agatha Christies Tod auf dem Nil wird als Videospiel adaptiert

HQ

Microids hat erst vor wenigen Stunden seine kommende Videospiel-Adaption von Agatha Christies kultigem Death on the Nile enthüllt, die 2025 für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Nach dem Erfolg von Mord im Orient-Express geht Microids Studio Lyon den nächsten Schritt in diesem spannenden Mystery-Abenteuer und versetzt die Spieler in das Ägypten der 1970er Jahre, um ein komplexes Verbrechen aufzuklären.

Das Spiel bietet zwei Protagonisten: den berühmten Detektiv Hercule Poirot und eine neue Ermittlerin, Jane Royce. Ihre miteinander verflochtenen Ermittlungen versprechen überraschende Wendungen, während die Spieler eine Vielzahl atemberaubender Orte erkunden, von der luxuriösen Nilkreuzfahrt bis hin zu den geschäftigen Städten London und Kairo. Mit verbesserten Rätseln, tieferen Handlungssträngen und fortschrittlichen Spielmechaniken verspricht Death on the Nile eine frische Interpretation der klassischen Geschichte.

Bist du bereit, das Rätsel zu lösen und Poirot und Jane Royce bei ihren Ermittlungen zu begleiten?