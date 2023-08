Agatha Christie - Murder on the Orient Express sieht sich Poirot mit einem seiner berühmtesten Fälle konfrontiert

Während Sherlock Holmes dank der Bemühungen von Frogwares viele Videospielabenteuer erlebt, hat es der berühmte Detektiv Hercule Poirot nie wirklich geschafft, seinen Platz im Gaming-Bereich zu finden. Microids Lyon Studio wird versuchen, das mit dem kommenden Agatha Christie - Murder on the Orient Express zu ändern.

In diesem Titel wird sich der berühmte Detektiv einem seiner ikonischsten Fälle stellen, wobei die gesamte Geschichte in dem markanten kontinentalen Zug spielt. Im Gegensatz zur jüngsten Verfilmung der Geschichte wird diese in der Gegenwart spielen, eine Entscheidung, die darauf abzielt, der Geschichte neue Wendungen zu verleihen. Daneben wird Poirot mit seinen Bemühungen nicht allein sein, denn er wird seinen neuen Kumpel Joanna Locke mit auf die Reise nehmen, um den Täter des Verbrechens zu fassen.

Um einen Teaser zu diesem kommenden Titel zu erhalten, können Sie sich unten den Gamescom-Trailer ansehen, um zu sehen, was die Spieler erwartet, wenn er am 19. Oktober 2023 auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheint.