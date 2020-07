Wenn ihr eure deduktiven Fähigkeiten testen möchtet, dann empfehlen wir euch Agatha Christie: The ABC Murders auszuprobieren. Der Titel erscheint am 6. Oktober auf Nintendos Hybridkonsole, fast fünf Jahre nach der Veröffentlichung auf PC, PS4 und Xbox One. Die Nintendo-Switch-Version wird neue Lichteffekte und "aktualisierte Grafiken" erhalten, dazu gesellen sich einige Tutorials, eine neue Benutzeroberfläche und ein frisches Sound-Design - schreibt der Entwickler.