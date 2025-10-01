Agatha Christie - Death on The Nile

Tod auf dem Nil ist einer der berühmtesten Romane der Autorin Agatha Christie und wurde 1937 geschrieben und im Laufe der Jahre wurde er in mehr Filmen verfilmt, als wir sowohl für das Fernsehen als auch für das Kino zählen können, und die meisten von uns erinnern sich ein wenig vage an die Handlung. Eine schöne und wohlhabende Erbin wird in ihren Flitterwochen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ermordet und was einst ein ruhiger und romantischer Ort war, wird plötzlich zum Tatort, und hier werde ich, verkleidet als belgischer Meisterdetektiv Hercule Poirot mit dem monströsen Schnurrbart, allen Hinweisen nachgehen, um den Täter zu fassen.

Jane Royce ist die zweite Figur, die du spielen darfst.

Und wenn es eine Sache gibt, die ich mag, dann sind es Kriminalfälle und Rätsel, und wenn ich nicht durch die Polizeiakademie mit all den Polizeipraktikantinnen und Probeprüfungen hätte gehen müssen, wäre ich wahrscheinlich Schwedens Antwort auf Jessica Fletcher. Als ich letzte Woche gebeten wurde, dieses Spiel zu rezensieren, machte ich einen dieser kleinen betrunkenen Freudensprünge, mit denen ich mich in das Geheimnis der Geheimnisse versenken und eine Geschichte spielen konnte, die ich schon viele Male zuvor gelesen hatte. Ich fühlte mich ein bisschen wie du, als du ein Kind warst und bei einer Prüfung geschummelt hast, du hast alle Antworten heimlich mitgemacht und dachtest, die Sache wäre ein Kinderspiel.

Das Verhör von gelegentlichen Verdächtigen gehört zur Aufgabe eines Meisterdetektivs.

Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich mit dem Spiel anfing, und anstatt in die 1930er Jahre während der Weltwirtschaftskrise und der Geburt des Art Deco zu treten, wurde ich in das Jahrzehnt geschickt, das ich selbst geschaffen hatte, die glücklichen 70er Jahre, die in den Farben Senfgelb und Braun alles andere als deprimierend waren. Unser schnauzbärtiger Detektiv Hercule Poirot überquert in einer blinkenden Neon-Diskothek eine Tanzfläche und trägt Hosen, die aussehen, als wären sie von Björn und Benny geliehen worden, als sie Polyester und ausgestellten Hosenbeinen ein Gesicht gaben. Er wackelt fröhlich mit seinem Hintern im Takt der Musik und ich ziehe eine Augenbraue hoch und wünschte, ich hätte diesen Versuch eines hippen Opas nicht gesehen.

Der Krimi führt uns rund um die Welt an viele schöne Orte.

Aber nein, der wackelnde Poirots Arsch ist jetzt in meine Hornhaut geätzt, bis zu dem Tag, an dem ich im allgemeinen Schrecken sterbe. Aber nicht nur wenn das Spiel stattfindet, hat der Spieleentwickler Microids Studio Lyon mit etwas freier Hand interpretiert, was auch Spielern wie mir, die das Buch gelesen und die Filme gesehen haben, während des Spiels einige neue Eindrücke beschert. Auch ein neuer spielbarer Charakter taucht auf, nämlich die grüne Privatdetektivin Jane Royce, die es in Christies Drehbuch gar nicht gibt. Du wirst die Möglichkeit haben, sowohl als Royce als auch als Poirot zu spielen, und ihre Fälle werden schließlich auf eine Weise miteinander verbunden sein, auf die ich nicht näher eingehen werde, um dir die Handlung nicht zu verderben. Das Spiel nimmt uns mit auf eine Reise von London nach Mallorca und von New York nach Ägypten, um mit unseren beiden Detektiven die Fälle zu lösen, die sie erschnüffelt haben.

Diese Mindmap wird in den Fällen verwendet, die wir lösen werden. Und ist es nicht schön, sich nicht alles im eigenen Kopf merken zu müssen?

Du kannst zu Beginn deines Spiels zwischen drei Schwierigkeitsstufen wählen, aber wenn du eine schlechte Wahl getroffen hast und feststellst, dass du nicht so schlau warst, wie du dachtest, kannst du während des Durchspielens in den leichteren Level wechseln. Wenn du ein geführtes und einfaches Abenteuer willst, kannst du es bekommen, oder wie ich den mittleren Schwierigkeitsgrad gewählt habe, wo du Hilfe bekommen kannst, wenn du danach fragst, und wo du Spoiler vermeidest. Für die Spieler, die sich stattdessen die Zeit verschwitzen wollen und keinerlei Hilfe bei Rätseln und Vorgehensweisen bekommen, gibt es dann den härtesten Schwierigkeitsgrad und es ist für alle Spielmasochisten da draußen, die das Leben nicht schwer genug finden. Wenn man, wie ich, jedoch in einer begrenzten Zeit spielt, wählt man etwas dazwischen, um zu vermeiden, dass man seine Rezension ein Jahr nach der Veröffentlichung etwas grauhaariger und mehr wie Tom Hanks in Cast Away veröffentlicht. Die Rätsel, auf die du stößt, sind immer noch sehr logisch, wenn du also das Gehirn benutzt, mit dem du geboren wurdest, und genau zuhörst, wirst du sie lösen, auch wenn einige der Gedanken schwieriger sind als andere.

Die 70er Jahre in ihrer besten Form. Braun, braun und noch ein bisschen braun.

Also keine Sorge, es tauchen keine unlogischen Affenschlüssel-Rätsel auf, die dich monatelang wach halten werden, wie es einst ein altes Point-and-Click-Spiel mit einem gewissen bartlosen Piraten tat. Das Gameplay ist wie bei den meisten Mystery-Spielen, mit Rätseln, die es zu lösen gilt, Hinweisen, die es zu finden und zu verfolgen gilt, sowie Zeugen und Verdächtigen, die befragt werden müssen. Was es jedoch von anderen unterscheidet, ist die fortschrittliche Mindmap, die aus all den Informationen gebildet wird, die Sie sammeln. Dort kannst du deinen roten Faden ziehen und die Tasche an den Täter binden.

Die Befragung von Zeugen und Verdächtigen ist ein großer Teil des Spiels.

Sobald Sie alle Hinweise gesammelt und jeder Spur gefolgt sind, wird Ihnen eine Zeitleiste präsentiert, in der Sie alles rekonstruieren müssen, was passiert ist, um die richtige Lösung zu erhalten, die Ihnen dann abgespielt wird und Ihnen das Bild und die Abfolge der Ereignisse des begangenen Verbrechens gibt. Klingt einfach, ist aber nicht immer der Fall. Die Grafik im Spiel ist nicht ganz unattraktiv für das Auge, aber ich kann nicht anders, als mich ein wenig darüber zu ärgern, dass die Animationen nicht zu den Lippenbewegungen passen und sie größtenteils sehr einfach sind. Selbst wenn Poirot nachdenkt, ist der Klang so blechern und tief, was auch nicht sehr ansprechend ist.

Die Umgebung ist für das Auge nicht ganz unattraktiv.

Als es das erste Mal passierte, dachte ich tatsächlich, es gäbe ein Problem mit dem Klang, bevor ich merkte, dass dies tatsächlich der Fall war. Wie bei jedem Spiel muss es etwas geben, um das Spiel in Form von etwas zum Sammeln zu erweitern, und natürlich enttäuschen die Spieleentwickler nicht. Goldene Schnurrbärte sind über die Tracks verstreut und sogar die eine oder andere Vinyl-Scheibe findet sich für diejenigen, die besonders mutig vorankommen. Diese können dann verwendet werden, um Kunstwerke und mehr auf der Registerkarte "Extras" freizuschalten. Und vielleicht ist es eine gute Idee, das Spiel in die Länge zu ziehen, da diese Spiele keinen besonders großen Wiederspielfaktor haben, da man weiß, wer der Mörder ist, wenn man fertig ist und das Geheimnis nicht mehr da ist.

Nicht jeder lässt sich leicht in Frage stellen. Manchmal muss man die Ärmel hochkrempeln.

Alles in allem ist Agatha Christie - Death on The Nile ein gemütlicher Krimi, mit dem man sich an einem kühlen Herbstabend auf der Couch unter einer kuscheligen Decke mit einer heißen Tasse Kakao und einem unordentlichen Toastsandwich zusammenkuscheln kann. Es ist eine schöne Abwechslung zu rasanten Spielen, bei denen das Herz ständig wie ein Vorschlaghammer in der Brust klopft und der Puls erschreckend hoch ist. Und schließlich ist es schön, diese alte graue Masse zu verwenden, die wir manchmal das Gehirn nennen, weil sie in den Stunden, die wir mit dem Mann verbringen, der die schönste Rotzbremse in der Gaming-Welt hat, an die Arbeit geht. Dieses Spiel ist für diejenigen unter uns, die Kopfarbeit zu schätzen wissen und gute altmodische Puzzleabenteuer mögen.