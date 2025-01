Agatha All Along wird keine zweite Staffel bekommen

HQ

Agatha All Along war eines der wenigen großen Marvel-Projekte, die letztes Jahr herauskamen, und obwohl die Serie auf Disney+ einige anständige Zahlen erzielte, hat sie niemanden wirklich umgehauen. Nun wurde bestätigt, dass es keine Staffel 2 von Agatha All Along geben wird.

Im Sirius XM-Podcast (via TheWrap) verriet Star Patti LuPone, dass eine zweite Staffel nicht in Arbeit ist, was vor allem an Showrunner Jac Schaffer liegt, der zweite Staffeln nicht interessant findet.

"[Schaffer] sagte: 'Ich mache keine zweiten Staffeln'" sagte LuPone. "Sie sagte: 'Sie wollten, dass ich eine zweite Staffel von Wanda Vision mache, und ich habe es nicht getan.' Sie sagte: 'Es gibt zu viel zu schreiben', also macht sie Einzelstücke und ich hoffe und bete wirklich, dass ich eines Tages wieder mit ihr zusammenarbeiten kann, denn sie ist magisch."

Es gibt also keine Rückkehr für Agatha, obwohl Kathryn Hahn als Figur zurückkehren möchte. Glaubst du, dass das das Beste ist?