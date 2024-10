Agatha All Along behauptete, die bisher günstigste Serie von Marvel zu sein

HQ

Es scheint, als ob Agatha All Along tatsächlich ein kleiner Hit für Marvel war. Die Show soll in der ersten Woche rund 9,3 Millionen Aufrufe erzielt haben, was nur ein paar Millionen hinter Star Wars: The Acolyte liegt, die ein gemeldetes Budget von rund 180 Millionen US-Dollar hatten.

Dieses knappere Budget istMarvel Studios laut Brad Winderbaum, dem Leiter der Abteilung für Streaming, Fernsehen und Animation, beabsichtigt, denn in einem Interview mit Variety sagt er Folgendes:

"Ich kann Ihnen sagen, dass es unsere günstigste Show ist, und ich denke, das war Absicht. Wir sind bestrebt, diese Shows zu einem verantwortungsvollen Preis zu machen. Ehrlich gesagt, gibt es uns ein bisschen mehr kreative Freiheit, wenn wir sie mit einem vernünftigen Budget einbringen können. Wie zum Beispiel ["Agatha All Along "] hat die Serie nur minimale CG, viel weniger als je zuvor. Es sind hauptsächlich praktische Effekte, und ich denke, das kann man in der Show spüren."

Das genaue Budget wurde nicht bekannt gegeben, aber es wurde bisher angenommen, dass Echo die billigste Marvel Serie ist, die bisher entwickelt wurde, mit einem Budget von rund 40 Millionen Dollar für fünf Fernsehepisoden. Agatha All Along wird neun Episoden umfassen, daher ist unklar, ob Winderbaums Kommentare bedeuten, dass die Serie niedrigere Kosten pro Episode haben wird oder ob Agathas Gesamtbudget irgendwie 40 Millionen US-Dollar oder weniger beträgt, was bedeutet, dass jede Episode Kosten von etwa 5 Millionen US-Dollar haben würde.

Winderbaum fügt hinzu: "Ich denke, es geht darum, wie man die Effekte einsetzt, und nicht um die Größe der Effekte. Und wir reagieren hier auf unsere eigene jüngste Geschichte und darauf, wie effektiv Effekte wirklich sind, um den Wert einer Geschichte zu steigern."

Hast du Agatha All Along geschaut und was denkst du bisher über die Serie?