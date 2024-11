HQ

Als Marvel Studios eine TV-Serie mit dem Bösewicht aus WandaVision ankündigte, war das für viele eine große Überraschung. Agatha Harkness ist jedoch keineswegs eine unvernünftige Figur, um die man eine ganze TV-Serie aufbauen kann, da sie in mehreren Comics aufgetreten ist und eine zentrale Figur im letztjährigen Videospiel Marvel's Midnight Suns war. Agatha All Along sticht als eines der wenigen Marvel Produkte hervor, die sich auf einen ehemaligen Antagonisten konzentrieren, und es ist mit gemischtem Erfolg, dass Marvel es geschafft hat, in dieser neunteiligen Miniserie eine unheimliche und einzigartige Geschichte zu erzählen.

Diejenigen, die WandaVision und Doctor Strange in the Multiverse of Madness verfolgt haben, werden wissen, dass Wanda Maximoff unglaublich viel durchgemacht hat, seit sie Vision in Avengers: Infinity War verloren hat. In WandaVision hat sie eine ganze Stadt verzaubert und es geschafft, Vision und zwei Söhne neu zu erschaffen, die nur innerhalb ihres Zaubers existieren konnten. Es war jedoch Agatha, die immer wieder die Fäden zog ("es war Agatha All Along!") und bewies, dass sie Wanda ständig ausnutzte, was schließlich zu einem Kampf führte, in dem Wanda schließlich zur Scarlet Witch wurde und Agatha in ihren Bann zog, die dann manipuliert wurde, ein normales Leben in der Gemeinde Westview zu führen. Nachdem die Scarlet Witch im zweiten Doctor Strange Film ihr Leben geopfert hatte, wurde die Verbindung unterbrochen und Agatha begann langsam zu ihrem früheren Selbst zurückzukehren.

Agatha war bereits in WandaVision eine interessante Figur, und dank einer phänomenalen Leistung von Kathryn Hahn brachte sie Leben und Energie in die Figur, und in Agatha All Along tut sie dies mit noch mehr Finesse. Hahn spielt weiterhin eine bösartige und egoistische Hexe, die sich nur darum kümmert, stärker und letztendlich die mächtigste Hexe der Welt zu werden. In der TV-Serie darf ihre Figur jedoch noch ein wenig aufblühen und zeigt, dass hinter ihrem charakteristischen unglaubwürdigen Grinsen mehr steckt, etwas Tragisches, das viele in den Wahnsinn treiben könnte. Hahn glänzt in der Rolle der Agatha und macht es fast unmöglich zu wissen, was sie eigentlich vorhat und was ihre wahren Beweggründe sind.

Um ihre Kräfte wiederzuerlangen, begibt sie sich zusammen mit anderen Hexen und einem ungewöhnlichen Teenager (der wohl wichtigste Charakter der Serie) auf die legendäre Witches' Road, die aus mehreren Herausforderungen besteht, die sie überleben müssen, um das Ende des Weges zu erreichen. Jede Herausforderung bezieht sich auf einen der Charaktere und erinnert stark an die Escape Room Filmreihe, in der gefangene Charaktere innerhalb einer bestimmten Zeit Rätsel lösen müssen, um zu überleben. Jede Herausforderung wird sie auch etwas lehren, das them schließlich näher zusammenbringen wird, aber Agatha All Along zeigt auch zum ersten Mal seit langer Zeit in einem Marvel Sinne, dass es Konsequenzen für die Beteiligten gibt und dass es am Ende des Weges nicht immer ein Happy End gibt.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist jede Episode meist auf eine Herausforderung beschränkt, und da sie auf den vergangenen Erfahrungen jeder Hexe basieren, ist jede Herausforderung einzigartig. In einer Episode hat es die Gruppe mit der Besessenheit einer Person zu tun, die sofort an The Exorcist erinnert, und in einer anderen ist ein Dämon darauf aus, sie alle zu töten. Die TV-Serie beschäftigt sich also viel mit sehr gruseligen und unangenehmen Bereichen, aber sie wird nie so gruselig, dass man sie als Horrorshow bezeichnen kann.

Obwohl jede Herausforderung einzigartig ist, sind nicht alle besonders interessant. Beim ersten Mal, dass die Gruppe vor einer gemeinsamen Mission steht, liefern die Drehbuchautoren mit Klasse ab und mischen Humor, Horror und Spannung auf exquisite Weise. Aber schon in der nächsten Challenge fällt alles auseinander und fühlt sich weniger wichtig oder relevant an. Auch wenn jede Episode dazu gedacht ist, die verschiedenen Charaktere zum Blühen zu bringen, bleiben einige von ihnen uninteressant und die Schlussfolgerungen jeder einzelnen werden zu einem großen Anti-Klimax. Es sind nur die Hintergründe und Erzählbögen von Agatha und dem Teenager, die wirklich wichtig sind und sie zu Schlüsselfiguren machen.

Leider fällt das Ende der TV-Serie für mich ziemlich flach aus und fühlte sich weder grandios noch besonders befriedigend an. Es wird eine kurze Schlacht geschlagen (gibt es überhaupt eine Alternative für Marvel ?), aber sie ist extrem schwach und wirklich völlig unnötig. In meinen Augen ist es nur da, weil die Formel es verlangt. Sogar die letzte Szene deutet ein bevorstehendes Abenteuer an, aber ob es sich um diese Charaktere oder andere aus dem Marvel -Universum handelt, bleibt abzuwarten, aber unabhängig davon, ob dies der Fall ist, fühlt sich selbst dies eher enttäuschend an. Trotz starker schauspielerischer Leistungen, dem einzigartigen Stil und einer starken Charakterentwicklung für Agatha Harkness fällt Agatha All Along für mich ziemlich flach. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht besonders gut. Es ist einfach unglaublich mittelmäßig.