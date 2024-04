Against the Storm verkauft sich 1 Million Mal

Against the Storm ist ein Städtebauer mit einem entscheidenden Unterschied. Während du deine Ressourcen verwaltest und mit Zielen jonglierst, um deine Siedlung zu vergrößern, gibt es draußen einen gewaltigen Sturm, der dir einen Strich durch die Rechnung macht und dich möglicherweise dazu bringt, deine Arbeit von vorne zu beginnen.

Es ist eine Kombination von Genres, die auf dem Papier seltsam erscheinen mag, aber in der Praxis hat sie eindeutig funktioniert. Seit der ordnungsgemäßen Veröffentlichung auf Steam am 8. Dezember 2023 hat sich Against the Storm als Hit erwiesen.

Kürzlich schrieben die Entwickler auf Steam, dass das Spiel 1 Million verkaufte Exemplare erreicht habe. "Dieser Erfolg steht für die unzähligen Stunden, die ihr damit verbracht habt, Dörfer zu bauen, Stürme zu überstehen und die Herausforderungen des Spiels zu meistern. Jedes verkaufte Exemplar spiegelt eine einzigartige Geschichte von Beharrlichkeit und Strategie in der Welt unseres Spiels wider", schrieb Eremite Games.

"Allen, die jemals Aufträge für die Verbrannte Königin erledigt haben, die darüber rätseln, welche Ernte sie als nächstes anpflanzen sollen, oder die verflucht haben, als sich der Regen gegen sie wandte, schulden wir unseren Dank. Ihre Geschichten haben Against the Storm von einem Spiel in eine Saga verwandelt. Danke, dass Sie ein Teil dieser unglaublichen Reise sind."

Hast du Against the Storm gespielt?