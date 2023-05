After Us ist ein erschütternder Blick auf die Auswirkungen der Menschheit auf die Natur

HQ

Es wird immer üblicher, dass Spiele zu globalen Themen Stellung beziehen. Egal, ob es sich um ein politisches Statement handelt, wie es in den Road 96-Spielen zu finden ist, oder um Umweltaktivismus, wie wir es in Endling: Extinction is Forever sehen, Spiele sind großartige Möglichkeiten, das Bewusstsein für Probleme zu schärfen, die die Menschheit als Ganzes plagen. Apropos Letzteres: Entwickler Piccolo beteiligt sich an den Bemühungen, zu zeigen, wie zerstörerisch und schädlich die Menschheit für die Umwelt ist und wozu das letztendlich führen kann, und das alles in Form eines neuen Abenteuer-Plattformspiels namens After Us.

Das Spiel, das am 23. Mai auf PC-, PS5- und Xbox-Konsolen erscheinen soll, hatte die Gelegenheit, eine Vorschau des Spiels zu sehen und einen Eröffnungsteil davon zu erleben, um zu sehen, wie es sich entwickelt, und obwohl die zugrunde liegende Botschaft sehr klar ist, hat das Gameplay bei mir nicht so viel Eindruck hinterlassen.

After Us versetzt die Spieler in die Lage der Spirit of Life, Gaia, eines Wesens, das eine verwüstete Erde bereisen muss, um ausgestorbene Tierarten ausfindig zu machen, damit sie ihre Lebensessenz sammeln und helfen kann, sie im ewigen Leben zu bewahren Mother's Ark . Diese Reise wird Gaia an alle möglichen Orte auf dem Planeten führen, an Orte, die von Ölverschmutzungen gezeichnet wurden, Autobahnen, Autowracks, Betonstrukturen, Stromleitungen und eine Vielzahl anderer Arten menschlicher Infrastruktur, die unsere Bedürfnisse über ihre Auswirkungen auf die Umwelt und die dort lebenden Lebewesen stellt.

In diesem Sinne fordert After Us Sie auf, Gaia durch diese Orte zu führen und dabei tödliche Umweltverschmutzung und andere Gefahren zu vermeiden, und Sie tun dies, indem Sie eine Reihe von Plattformtechniken und Spezialfähigkeiten einsetzen, die helfen können, Gefahren zu beseitigen. Zwischen Sprüngen, Gleiten, Stürzen und ein paar anderen Plattformbewegungen bis hin zum Aufladen von Gaias Energie, um bestimmte Gefahren beseitigen zu können (und sie kurz durch einen grünen Rasen aus Gras und Wildblumen zu ersetzen), damit sie sie unversehrt überwinden kann.

Die Plattformsysteme sind recht einfach und leicht zu verstehen und können meiner Erfahrung nach etwas wackelig und schwierig zu verwalten sein. After Us besteht darauf, mehrere verschiedene Fähigkeiten zu haben, die alle auf denselben Eingaben basieren, was bedeutet, dass Sie am Ende den richtigen Auslöser auf einem Controller verwenden müssen, um sowohl in der Luft zu rasen, Gaias Clearing-Fähigkeit aufzuladen und zu nutzen als auch vieles mehr, und dies führt zu häufigen missbrauchten Aktionen und letztendlich fehlgeschlagenen Sprüngen, was einfach frustrierend ist.

Was das eigentliche Level- und Weltdesign betrifft, so ist es ziemlich linear und erlaubt Gaia nur, sich in eine Richtung und auf einem Pfad zu bewegen, was bedeutet, dass es nicht wirklich viele Alternativen gibt, wie man sich dem Gameplay nähern kann. Da die Levels so gestaltet sind, dass sie eine postapokalyptische Erde widerspiegeln, die mit etwas übersät ist, das man nur als versteinerte Menschen bezeichnen kann, wandert man auch nicht herum und verspürt ein Gefühl der Ehrfurcht. Es ist erschütternd und gruselig, und obwohl das Leveldesign vielleicht nicht das genialste und aufregendste ist, lässt es einen zumindest darüber nachdenken, was wir als Menschen dem Planeten antun.

Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, sich abseits der ausgetretenen Pfade zu wagen, wobei diese in kleinen offenen Bereichen entlang der Reise stattfinden. Wenn du an diesen ankommst, ist Gaia in der Lage, sich umzusehen und kleinere Tiergeister zu finden, die gesammelt werden können und beginnen, die Welt zu verschönern, indem sie echte Geisterwesen in den Levels hinzufügt. Diese Geister bilden nicht den Kern, die Hauptgeister von After Us, da Gaia hauptsächlich nach größeren Geistern sucht, aber dies sind kleinere Sammlerstücke, die das Gameplay ein wenig verbessern.

After Us ist auch ein Spiel ohne viel Audio. Gaia scheint nicht zu sprechen, und abgesehen von gelegentlichen Dialogen aus dem Mother kommt der einzige Ton vom Ambient-Soundtrack, der abgespielt wird, während Sie die Welt erkunden. Ich hatte schon immer mittelmäßige Gedanken über diesen Stil des Spieldesigns, da er noch mehr Wert darauf legt, wie die Erzählung und die Geschichte durch das Gameplay vermittelt werden, und das ist etwas, mit dem After Us aufgrund seines grundlegenderen Leveldesigns manchmal wirklich zu kämpfen hat.

Ich bin zwar nicht besonders fasziniert von dem, was ich bisher von After Us gesehen habe, aber die zugrunde liegende Botschaft, die es vermitteln will, fasziniert mich, und ich bin gespannt, was der Rest der Erzählung enthält und wie Gaia sich entwickelt und mit weiteren Fähigkeiten und Fertigkeiten wächst.