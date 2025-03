Afrikanische Blöcke weiten Vermittlungsbemühungen im Kongo-Konflikt aus

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Demokratische Republik Kongo . Um die Bemühungen um eine Lösung der eskalierenden Gewalt im Ostkongo zu intensivieren, haben die politischen Blöcke des südlichen und ostafrikanischen Afrikas ihr Vermittlungsteam erweitert.

Das neue Gremium, dem prominente ehemalige Staatsoberhäupter wie Nigerias Olusegun Obasanjo und Südafrikas Kgalema Motlanthe angehören, wurde ernannt, um die Friedensgespräche nach den jüngsten Vorstößen der Rebellengruppe M23 zu erleichtern.

Trotz diplomatischer Rückschläge, einschließlich der Nichtteilnahme der Rebellen an den Gesprächen in Angola, halten die Führer der Region an einer politischen Lösung fest. Im Moment bleibt abzuwarten, ob diese neuen Bemühungen der Region dauerhaften Frieden bringen können.