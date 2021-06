Affenstarkes Super Monkey Ball: Banana Mania kugelt im Oktober über Konsolen und PC

Dass bald wieder Affen in kleinen Kugeln über unsere Bildschirme kullern werden, wird zwar schon seit einiger Zeit vermutet, doch die offizielle Bestätigung erfolgte erst in dieser Woche im Rahmen der E3. Sega bestätigte in Nintendos neuestem Direct-Video, dass Super Monkey Ball: Banana Mania am 5. Oktober 2021 auf allen aktuellen Plattformen erscheinen wird. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Serie möchte der Publisher in dieser Sammlung überarbeitete Versionen von Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 und Super Monkey Ball Deluxe veröffentlichen. Die letzte Veröffentlichung des Affenzirkus war Banana Blitz HD - ein Remaster des ersten Wii-Ablegers.