AEW: Fight Forever startet mit dem ersten kostenlosen DLC in die dritte Saison

AEW: Fight Forever hat gerade seinen dritten Season Pass mit dem DLC "Swerve to the Beach" gestartet. Mit einem neuen Wrestler in Swerve Strickland, zwei neuen Karten zum Thema Strand und vielem mehr könnt ihr euch den Trailer für das Swerve to the Beach-Paket unten ansehen.

Unabhängig davon, ob Sie den DLC kaufen oder nicht, können Sie im ersten kostenlosen DLC von AEW: Fight Forever einige Werbegeschenke in die Hände bekommen. Der Freebie for da Fans DLC gibt dir 10 neue Kleidungsstücke und 5 neue Musiktitel, die du verwenden kannst.

Später im Rest von Staffel 3 werden wir Jamie Hayter und Claudio Castagnoli sehen. Den Trailer zum dritten Staffelpass könnt ihr euch auch unten ansehen:

