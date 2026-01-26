Aether & Iron wird im Frühjahr 2026 gestartet

HQ

Als die Entdeckung des Materials "Äther" Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte des Fortschritts in nur wenigen Jahren bewirkt, verändert sich die Menschheit, da sie in der Lage ist, Städte am Himmel zu bauen. Ein Teil dieses von den 1930ern inspirierten New York mag uns vertraut vorkommen, aber vieles davon wird im kommenden RPG Aether & Iron völlig einzigartig sein, das nun ein neues Veröffentlichungsfenster hat.

Das Spiel wollte zwar irgendwann im letzten Jahr erscheinen, zeigt aber nun durch eine Pressemitteilung auf diesen Frühling, wann es endlich zu uns kommen wird. Die Kombination von investigatives, erzählerisch fokussiertem Point-and-Click-Gameplay und fahrzeugbasiertem Kampf ermöglicht esAether & Iron dir, sowohl über dein eigenes Schicksal als auch über das der Stadt selbst zu bestimmen.

Wenn du noch mehr Aether & Iron lesen und eine Vorstellung davon bekommen möchtest, worum es im Spiel geht, schau dir unser Interview mit den Entwicklern hier an und den Gameplay-Trailer unten: