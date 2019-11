Aerodynamische Systeme von Microsoft Flight Simulator vorgestellt

Auf der X019 haben wir einen weiteren Eindruck von Microsofts Flugsimulator bekommen, der viel Wert auf komplexe Spielsysteme und beeindruckende Wettersysteme zu legen scheint. In einem neuen Entwicklertagebuch spricht Asobo Studios CEO Sebastian Wloch über verschiedene Systeme der Physik-Engine, dank der Spieler in diesem Titel unbekümmert durch die Luft fliegen können - wenn das Wetter mitspielt.

Der Microsoft Flight Simulator soll ein komplexes Kollisionsmodell erhalten haben, das nicht nur unebene Stellen auf der Landebahn erfahrbar macht, sondern unsere Passagiere in Luftlöchern ordentlich durchschüttelt, wenn wir nicht aufpassen. Zum ersten Mal in der Serie werden wir die Möglichkeit haben, auf abschüssigem Gelände zu landen, sei es bei einer Notlandung oder auf einer schiefen Landebahn. Die Steuerung des Flugzeugs wurde ebenfalls verbessert, da die Piloten nicht länger gezwungen sind, strengen Pfaden in der Luft zu folgen, was realistischere Bewegungen und Flugmuster ermöglicht.

Eine weitere Verbesserung betrifft die Art und Weise, wie der Simulator auf unseren Rechnern integriert wird. Das Spiel verfügt offenbar über eine Schnittstelle, die die Bildrate unseres Monitors ausliest und das Hintergrundspielgeschehen darauf anpasst. Selbst wenn sich das Spielgeschehen beim Rechnen verzapfen sollten, soll die Simulation durch diese Technologie ausgeglichen werden können. Klingt spannend, sofern es funktioniert.

Bei den Flugsystemen verspricht Xbox Game Studios die bisher beeindruckendste Erfahrung der Reihe, da Spieler die volle Kontrolle über die FlugKlappen haben werden und an den realistischeren Kraftstoffverlust denken müssen. Außerdem wird die Vereisung der Tragflächen eine Rolle spielen, was hoffentlich dazu führt, dass angehende Piloten die Flugwege strategisch planen, das Wetter im Auge behalten und alle wichtigen Informationen beachten.

Der Rest des Videos zeigt detailliert die Wechselwirkung von Flugzeug-Aerodynamik auf die neuen Wettersysteme. Wolken sollen beispielsweise eine größere Auswirkung auf das Flugverhalten unseres Vehikels haben und die sogenannte sensorbasierte Umgebungskartierung sorgt wohl für realistische Turbulenzen und natürlich simulierte Wetterveränderungen. Wie beeindruckt seid ihr von diesen Details?