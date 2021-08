Aeon Must Die lässt sich in neuem Trailer wieder blicken

HQ

Focus Home Interactive wollte uns kurz vor der Gamescom noch einmal das Actionspiel Aeon Must Die vorstellen. Der Titel wurde bereits vor einem Jahr enthüllt, allerdings wurde die Projektvorstellung damals von einer Reihe ziemlich unangenehmer Vorwürfe überschattet. Wie sich die Situation seither entwickelt hat, ist uns nicht bekannt und davon spricht der Publisher in seiner Pressemitteilung, die übrigens keinerlei neue Informationen enthält, heute natürlich auch nicht.

Aeon Must Die wird als Beat 'em Up beschrieben, das taktisches Gameplay mit einem bezeichnenden Anime-Art-Stil verbindet. Auch die künstliche Intelligenz wird hervorgehoben, allerdings schweigt sich der Publisher darüber aus, was so "innovativ" an der Technologie sein soll. Im Kern des Geschehens steht der Eroberer Aeon, der von seinen eigenen Generälen verraten und im Stich gelassen wurde. Dieser Zeitgenosse verschmilzt mit dem Spieler, doch ihr müsst euch seinen Rachegelüsten nicht hingeben. Am Ende des Tages entscheidet ihr in diesem Spiel angeblich selbst darüber, wen ihr am Leben lasst und wen ihr tötet.