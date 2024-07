Aemond Targaryen wurde von Michael Myers in House of the Dragon inspiriert

HQ

Während sich der Rest von Königsmund und dem grünen Team streitet, hat Aemond Targaryen bisher in House of the Dragon seine Seite verteidigt und den Anspruch seines Bruders auf den Thron beschützt. Seine massiven Drachen- und Schwertfähigkeiten machen ihn zu einem Rivalen von Matt Smiths Daemon, und um in den Kopf von Aemond zu gelangen, musste der Schauspieler Ewan Mitchell einige brutale Enden hinter sich.

Im Gespräch mit GamesRadar skizzierte Mitchell die Inspirationen, die in seine Darstellung von Aemond eingeflossen sind. "Ich wollte eine Figur darstellen, die wie aus einer anderen Welt ist. Und so habe ich mich von anderen Welten inspirieren lassen. Ich habe mich von Michael Fassbenders Figur David in Prometheus, Kirk Douglas in Die Wikinger, Peter O'Toole in Lawrence von Arabien und auch von Horror-Ikonen der 80er Jahre inspirieren lassen", sagte er.

"Die Vorstellung, dass, egal wie langsam Michael Myers geht, er Jamie Lee Curtis immer einholt: diese Idee der Unvermeidlichkeit", fuhr er fort. "Es ist fast wie das Bild, das sie vermitteln, es ist überlebensgroß. Es ist wie eine andere Energie, und ich fand, dass es etwas super Faszinierendes ist, das zu erforschen."

Wir müssen sehen, ob Aemond seinen Weg der Zerstörung im Rest von House of the Dragon fortsetzen kann.