Adventure-Time-DLC in Immortals: Fenyx Rising gelandet

Obwohl Immortals: Fenyx Rising nicht die kreativste Interpretation von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist, haben wir den Titel sehr genossen, als Ubisoft Quebec ihr aktuelles Projekt Anfang Dezember veröffentlichte. Schon wenige Wochen zuvor wurde ein geplantes Crossover zwischen dem Open-World-Abenteuer und der Zeichentrickserie Adventure Time: Abenteuerzeit mit Finn und Jake vorgestellt. Das Paket ist nun zum Preis von 15 Euro In-Game-Währung im Shop des Spiels veröffentlicht worden.

Ihr könnt eurer/m Helden eine weiße Maske aufsetzen, ein lässiges, türkises T-Shirt überstülpen und selbstgebastelte Flügel tragen. Um die Fantasie von Ooo voll auszuschöpfen, wird auf diese Weise ein buntes Einhorn als Skin für euer Pferd eingeführt. Eurer Erkundungs-Phönix Phosphor hat es da noch am besten getroffen, denn er verwandelt sich in einen gefräßigen Jake.

