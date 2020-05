Adventure-Perlen Full Throttle, Day of the Tentacle und Grim Fandango gelangen auf Xbox One

Da Double Fine seit letztem Jahr Teil der Xbox Game Studios sind, war es nur eine Frage der Zeit, bis die überarbeiteten Versionen der klassischen Lucasarts-Meisterwerke Full Throttle, Day of the Tentacle und Grim Fandango auch auf der Xbox One veröffentlicht würden. Und genau das hat Tim Schafer nun in einem Livestream bestätigt. Wir haben leider keine genaueren Informationen erhalten, doch Freunde klassischer Retro-Adventures werden noch dieses Jahr in die Spiele eintauchen dürfen. Diese Titel waren bisher hauptsächlich auf PC und Playstation 4 (und PS Vita) verfügbar und sie lohnen sich auch heute noch.