Adventure-Fans aufgepasst: Hier sind die aktuellen Gratis-Titel im Epic Games Store

Ihr seid Adventure-Fans, sucht etwas zum Spielen, aber das Budget ist knapp? Dann könnten die neuen Gratis-Spiele im Epic Games Store etwas für Euch sein. Aktuell erhaltet Ihr Deponia: The Complete Journey (Teile 1-3), Ken Follett's The Pillars of the Earth und The First Tree kostenlos.

Nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr werden die Titel dann durch neue Präsente ausgetauscht, Alien Isolation und das Action-Roguelike Hand of Fate 2. Zu den derzeitigen Titeln gelangt Ihr hier.