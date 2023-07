Adventure Time: Fionna & Cake erhält einen ersten Vorgeschmack

Adventure Time: Fionna & Cake hat gerade seinen ersten Trailer auf der SDCC2023 erhalten, und wir haben einen neuen Blick auf die Spin-off-Serie geworfen.

Die Serie mit Fionna und Cake in den Hauptrollen ist erwartungsgemäß ein Spin-off des ursprünglichen Adventure Time-Zeichentrickfilms und zeigt uns die Geschichte einer ziemlich normal aussehenden Welt, die eine kräftige Injektion von Magie erhält, während die Titelfiguren versuchen, ihr Leben interessanter zu gestalten.

In der Show wird auch Tom Kenny in die Rolle des Simon, ehemals des Eiskönigs, zurückkehren. Ursprünglich sollten Fionna & Cake in einer einmaligen Sonderfolge zu sehen sein, erwiesen sich aber als so beliebt, dass sie während der ursprünglichen Laufzeit von Adventure Time zurückkehrten. Jetzt schenkt Max ihnen eine eigene Serie, die am 31. August Premiere hat. Seht euch den ersten Trailer unten an: